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Украинцам сняли ограничение по монетизации льгот на проезд

Новости » Общество    26.03.2019 - 13:52
Украинцам сняли ограничение по монетизации льгот на проезд
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Суд отменил ограничение в 30 бесплатных поездок в месяц

Окружной административный суд Киева отменил ограничение Кабинета министров по монетизации льгот на проезд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что истец подал в суд и требовал отменить пункты порядка, которые определяли, что размер ежемесячной наличной выплаты определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте в области (или Киеве) на 30 поездок. Истец также ссылался на то, что эти пункты ограничивают его право на льготный проезд именно 30-ю бесплатными поездками.

Суд признал противоправными и недействительными указанные пункты порядка монетизации льгот на проезд, утвержденного соответствующим постановлением Кабмина. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Напомним, в марте 2018 года Кабмин определил социальные нормативы для внедрения монетизации льгот на проезд. Предполагалось, что монетизация будет рассчитываться на основе нормы в 30 поездок в месяц.

Ранее также сообщалось, что льготники в Киеве могут пользоваться правом на бесплатный проезд неограниченное количество раз при наличии карточки киевлянина.

 

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