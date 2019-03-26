ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українцям зняли обмеження по монетизації пільг на проїзд

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 13:52
Українцям зняли обмеження по монетизації пільг на проїзд
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Суд скасував обмеження в 30 безкоштовних поїздок в місяць

Окружний адміністративний суд Києва скасував обмеження Кабінету міністрів по монетизації пільг на проїзд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що позивач подав до суду і вимагав скасувати пункти порядку, які визначали, що розмір щомісячної готівкової виплати визначається шляхом множення середньої вартості проїзду в міському комунальному транспорті у області (або містах Києві) на 30 поїздок. Позивач також посилався на те, що ці пункти обмежують його право на пільговий проїзд саме 30 безкоштовними поїздками.

Суд визнав протиправними та нечинними зазначені пункти порядку монетизації пільг на проїзд, затвердженого відповідною постановою Кабміну. Рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, в березні 2018 року Кабмін визначив соціальні нормативи для впровадження монетизації пільг на проїзд. Передбачалося, що монетизація буде розраховуватися на основі норми в 30 поїздок на місяць.

Раніше також повідомлялося, що пільговики в Києві можуть користуватися правом на безкоштовний проїзд необмежену кількість разів при наявності картки киянина.

 

У Кабміні пояснили, як розподіляються гроші від монетизації субсидій
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України льготыпроездмонетизация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся