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Украинцам сегодня начнут поступать сообщения об угрозах: в чем причина и что делать

Фото: украинцам сегодня начнут поступать сообщения об угрозах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

С сегодняшнего дня, 7 сентября на телефоны украинцев будут поступать сообщения о возможной угрозе. Таким образом ГСЧС будет тестировать дополнительную систему оповещения.

РБК-Украина собрало в материале все что известно об этом тестировании, кому оно будет поступать и как реагировать.

Каких регионов это коснется?

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, сегодня начнется тестирование новой системы оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях с помощью операторов мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell в г. Киеве и таких областях:

  • Винницкой,
  • Волынской,
  • Днепропетровской,
  • Житомирской,
  • Закарпатской,
  • Ивано-Франковской,
  • Кировоградской,
  • Киевской,
  • Львовской,
  • Одесской,
  • Полтавской,
  • Ровенской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Черкасской,
  • Черновицкой,
  • Черниговской.

Что делать?

В ГСЧС объясняют, что на первом этапе происходят рассылки только тестовых сообщений для проверки работы системы.

Они не связаны с возникновением реальной чрезвычайной ситуации и не требуют действий со стороны граждан.

Какие телефоны поддерживают эти уведомления?

Получать уведомления от системы Cell Broadcast могут преимущественно мобильные телефоны (смартфоны), которые произведены начиная с 2019 года, и которые имеют операционную систему Android версии 11 и выше или iOS от версии 14.5.

Впрочем, предусмотрено, что в будущем этот перечень расширят.

Если звук в телефоне выключен, будет ли слышен звук уведомления?

Да. Как отметили в ГСЧС, это одно из ключевых преимуществ технологии Cell Broadcast над SMS-сообщением. Поэтому громкий сигнал вместе с вибрацией будет длиться 15-20 секунд или до момента выключения оповещения человеком.

Что делать тем, кто не будет получать такие оповещения?

Спасатели советуют следить за другими системами оповещения, а именно: за сигналами "Внимание всем", которые подаются с помощью электросирен и сигнально-громкоговорящих устройств и получать информацию о чрезвычайных ситуациях через телевидение и радиовещание, информационные ресурсы в сети Интернет и т. д.

Напомним, недавно РБК-Украина собрало ответы на главные вопросы по поводу работы воздушной тревоги.

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ГСЧС