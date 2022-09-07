Украинцам сегодня начнут поступать сообщения об угрозах: в чем причина и что делать

Каких регионов это коснется?

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, сегодня начнется тестирование новой системы оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях с помощью операторов мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell в г. Киеве и таких областях:

Винницкой,

Волынской,

Днепропетровской,

Житомирской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Кировоградской,

Киевской,

Львовской,

Одесской,

Полтавской,

Ровенской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Черкасской,

Черновицкой,

Черниговской.

Что делать?

В ГСЧС объясняют, что на первом этапе происходят рассылки только тестовых сообщений для проверки работы системы.

Они не связаны с возникновением реальной чрезвычайной ситуации и не требуют действий со стороны граждан.

Какие телефоны поддерживают эти уведомления?

Получать уведомления от системы Cell Broadcast могут преимущественно мобильные телефоны (смартфоны), которые произведены начиная с 2019 года, и которые имеют операционную систему Android версии 11 и выше или iOS от версии 14.5.

Впрочем, предусмотрено, что в будущем этот перечень расширят.

Если звук в телефоне выключен, будет ли слышен звук уведомления?

Да. Как отметили в ГСЧС, это одно из ключевых преимуществ технологии Cell Broadcast над SMS-сообщением. Поэтому громкий сигнал вместе с вибрацией будет длиться 15-20 секунд или до момента выключения оповещения человеком.

Что делать тем, кто не будет получать такие оповещения?

Спасатели советуют следить за другими системами оповещения, а именно: за сигналами "Внимание всем", которые подаются с помощью электросирен и сигнально-громкоговорящих устройств и получать информацию о чрезвычайных ситуациях через телевидение и радиовещание, информационные ресурсы в сети Интернет и т. д.