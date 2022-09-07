Українцям сьогодні почнуть надходити повідомлення про загрози: в чому причина і що робити

Від сьогодні, 7 вересня на телефони українців надходитимуть повідомлення про можливу загрозу. Таким чином ДСНС тестуватиме додаткову систему сповіщення.
РБК-Україна зібрало в матеріалі все що відомо про це тестування, кому воно надходитиме та як реагувати.
Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, сьогодні почнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell у м. Києві та таких областях:
У ДСНС пояснюють, що на першому етапі відбуваються розсилки лише тестових повідомлень для перевірки роботи системи.
Вони не пов’язані із виникненням реальної надзвичайної ситуації і не вимагають дій зі сторони громадян.
Отримувати повідомлення від системи Cell Broadcast можуть переважно мобільні телефони (смартфони), які вироблено починаючи з 2019 року, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5.
Втім, передбачено, що в майбутньому цей перелік розширять.
Так. Як зазначили в ДСНС, це одна із ключових переваг технології Cell Broadcast над SMS-повідомленням. Тож гучний сигнал разом із вібрацією буде тривати 15-20 секунд або до моменту вимкнення сповіщення людиною.
Рятувальники радять стежити за іншими системами оповіщення, а саме: за сигналами "Увага всім", які подаються за допомогою електросирен і сигнально-гучномовних пристроїв та отримувати інформацію про надзвичайні ситуації через телебачення та радіомовлення, інформаційні ресурси в мережі Інтернет тощо.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна зібрало відповіді на головні питання щодо роботи повітряної тривоги.
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