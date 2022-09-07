Українцям сьогодні почнуть надходити повідомлення про загрози: в чому причина і що робити

Яких регіонів це торкнеться?

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, сьогодні почнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell у м. Києві та таких областях:

Вінницькій,

Волинській,

Дніпропетровській,

Житомирській,

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Кіровоградській,

Київській,

Львівській,

Одеській,

Полтавській,

Рівненській,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Черкаській,

Чернівецькій,

Чернігівській.

Що робити?

У ДСНС пояснюють, що на першому етапі відбуваються розсилки лише тестових повідомлень для перевірки роботи системи.

Вони не пов’язані із виникненням реальної надзвичайної ситуації і не вимагають дій зі сторони громадян.

Які телефони підтримують ці сповіщення?

Отримувати повідомлення від системи Cell Broadcast можуть переважно мобільні телефони (смартфони), які вироблено починаючи з 2019 року, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5.

Втім, передбачено, що в майбутньому цей перелік розширять.

Якщо звук у телефоні вимкнений, чи буде чутно звук сповіщення?

Так. Як зазначили в ДСНС, це одна із ключових переваг технології Cell Broadcast над SMS-повідомленням. Тож гучний сигнал разом із вібрацією буде тривати 15-20 секунд або до моменту вимкнення сповіщення людиною.

Що робити тим, хто не буде отримувати такі сповіщення?

Рятувальники радять стежити за іншими системами оповіщення, а саме: за сигналами "Увага всім", які подаються за допомогою електросирен і сигнально-гучномовних пристроїв та отримувати інформацію про надзвичайні ситуації через телебачення та радіомовлення, інформаційні ресурси в мережі Інтернет тощо.