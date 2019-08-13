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Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок на Канары

Новости » Происшествия    13.08.2019 - 14:17
Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок на Канары
Фото: пожар на Канарах (twitter com Pablo_Iglesias_via elpais)

В консульстве предупредили о масштабном пожаре в горной местности острова Гран-Канария

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок на Канарские острова из-за пожара. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины.

В консульстве предупредили о масштабном пожаре в горной местности острова Гран-Канария, в связи с которым была осуществлена эвакуация местного населения в охваченных стихийных бедствием районах.

"Консульство Украины в Малаге рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от посещения горных и лесных зон указанного острова, в частности в муниципалитетах Артенара, Гальдар и Техеда. Лицам, которые находятся на острове Гран-Канария, следует проявлять повышенную бдительность и осторожность и отслеживать сообщения местных служб по развитию ситуации", - говорится в сообщении.

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок на Канары

Напомним, РБК-Украина писало, что на одном из Канарских островов Гран-Канария горит около тысячи гектаров лесных массивов, проведена массовая эвакуация. Предварительно установлено, что подозревается 55-летний мужчина, по вине которого и вспыхнул лес.

Отметим, что в Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют украинцам ограничить передвижение районами Греции из-за пожара. В Греции прогнозируют повышение температуры до +40 и сильный ветер до 7 баллов.

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