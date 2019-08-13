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Українцям рекомендують утриматися від поїздок на Канари

Новини » Надзвичайні події    13.08.2019 - 14:17
Українцям рекомендують утриматися від поїздок на Канари
Фото: пожежа на Канарах (twitter com Pablo_Iglesias_via elpais)

У консульстві попередили про масштабну пожежу у гірській місцевості острову Гран-Канарія

Українцям рекомендують утриматися від поїздок на Канарські острови через пожежі. Про це повідомляє прес-служба департаменту консульської служби МЗС України.

У консульстві попередили про масштабну пожежу у гірській місцевості острову Гран-Канарія у зв'язку з якою була здійснена евакуація місцевого населення в охоплених стихійних лихом районах.

"Консульство України в Малазі рекомендує громадянам України тимчасово утриматись від відвідання гірських та лісових зон зазначеного острову, зокрема у муніципалітетах Артенара, Гальдар та Техеда. Особам, які перебувають на острові Гран-Канарія, слід проявляти підвищену пильність і обережність та відстежувати повідомлення місцевих служб щодо розвитку ситуації", - йдеться у повідомленні.

Українцям рекомендують утриматися від поїздок на Канари

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що на одному з Канарських островів Гран-Канарія горить близько тисячі гектарів лісових масивів, проведена масова евакуація. Попередньо встановлено, що підозрюється 55-річний чоловік, з вини якого і спалахнув ліс.

Зазначимо, що у Міністерстві закордонних справ України також рекомендують українцям обмежити пересування районами Греції через пожежі. У Греції прогнозують підвищення температури до +40 та сильний вітер до 7 балів.

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