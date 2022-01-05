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Украинцам рекомендовали воздержаться от поездок в Казахстан из-за массовых протестов

Автор: Александр Белоус

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Казахстан. Тем, кто уже находится на территории страны, советуют не участвовать в протестах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте посольства В Республике Казахстан.

"В связи с введением с 05 января по 19 января 2022 года чрезвычайного положения в г. Алматы, Алматинской и Мангистауской областях рекомендуем воздержаться от прибытия в Казахстана, а гражданам, которые находятся на территории Казахстана воздержаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного положения в стране", - говорится в сообщении.

Напомним, протесты, спровоцированные подорожанием сжиженного газа в два раза, продолжаются в Казахстане со 2 января. Люди выходят на улицы несмотря на отставку правительства и введенное в некоторых городах чрезвычайное положение.

О том, что сейчас происходит в Казахстане, - в материале РБК-Украина.

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Казахстан