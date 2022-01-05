ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцам рекомендовали воздержаться от поездок в Казахстан из-за массовых протестов

Новина українською →
Среда 05 января 2022 11:48
Украинцам рекомендовали воздержаться от поездок в Казахстан из-за массовых протестов Фото: украинцам советуют не участвовать в протестах в Казахстане (Orda.Kz)
Автор: Александр Белоус

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Казахстан. Тем, кто уже находится на территории страны, советуют не участвовать в протестах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте посольства В Республике Казахстан.

"В связи с введением с 05 января по 19 января 2022 года чрезвычайного положения в г. Алматы, Алматинской и Мангистауской областях рекомендуем воздержаться от прибытия в Казахстана, а гражданам, которые находятся на территории Казахстана воздержаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного положения в стране", - говорится в сообщении.

Напомним, протесты, спровоцированные подорожанием сжиженного газа в два раза, продолжаются в Казахстане со 2 января. Люди выходят на улицы несмотря на отставку правительства и введенное в некоторых городах чрезвычайное положение.

О том, что сейчас происходит в Казахстане, - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан
NEWS
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
DAILY
Начало конца. Что будет в мире с эпидемией "ковида" в 2022 году и чего ждать Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Начало конца. Что будет в мире с эпидемией "ковида" в 2022 году и чего ждать Украине