Українцям рекомендували утриматися від поїздок до Казахстану через масові протести
Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті посольства України в Республіці Казахстан.
"У зв'язку з введенням з 05 січня по 19 січня 2022 року надзвичайного стану в м. Алмати, Алматинській та Мангистауській областях рекомендуємо утриматися від прибуття до Казахстану, а громадянам, які знаходяться на території Казахстану утриматися від відвідання місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану в країні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протести, спровоковані подорожчанням скрапленого газу в два рази, продовжуються в Казахстані з 2 січня. Люди виходять на вулиці, незважаючи на відставку уряду і введене в деяких містах надзвичайний стан.
Про те, що зараз відбувається в Казахстані, - в матеріалі РБК-Україна.