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Українцям рекомендували утриматися від поїздок до Казахстану через масові протести

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Середа 05 січня 2022 11:48
Українцям рекомендували утриматися від поїздок до Казахстану через масові протести Фото: українцям радять не брати участь у протестах в Казахстані (Orda.Kz)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті посольства України в Республіці Казахстан.

"У зв'язку з введенням з 05 січня по 19 січня 2022 року надзвичайного стану в м. Алмати, Алматинській та Мангистауській областях рекомендуємо утриматися від прибуття до Казахстану, а громадянам, які знаходяться на території Казахстану утриматися від відвідання місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану в країні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протести, спровоковані подорожчанням скрапленого газу в два рази, продовжуються в Казахстані з 2 січня. Люди виходять на вулиці, незважаючи на відставку уряду і введене в деяких містах надзвичайний стан.

Про те, що зараз відбувається в Казахстані, - в матеріалі РБК-Україна.

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