Украинцам разрешили завозить "евробляхи" через все пункты во Львовской области

Львовская таможня разрешила завозить автомобили на иностранной регистрации через все пункты пропуска на границе с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Львовской таможни.

Сообщается, что таможня работает ежедневно до 23:00. Из-за того, что на днях на пунктах пропуска образовались очереди из "евроблях", которые ввозятся по упрощенной схеме, Львовская таможня вводит следующий формат работы:

транспортные средства будут пропускаться на территорию Украины во всех автомобильных пунктах пропуска;

в пунктах пропуска "Краковец - Корчова" и "Рава-Русская - Гребенне" увеличено число работников таможни.

Кроме того, внесены изменения в график работы таможенного поста "Городок", где проходит оформление и регистрация транспортных средств. Завтра и 30 июня работа будет продолжена до начала комендантского часа в 23:00.