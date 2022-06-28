Украинцам разрешили завозить "евробляхи" через все пункты во Львовской области

Львовская таможня разрешила завозить автомобили на иностранной регистрации через все пункты пропуска на границе с Польшей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Львовской таможни.
Сообщается, что таможня работает ежедневно до 23:00. Из-за того, что на днях на пунктах пропуска образовались очереди из "евроблях", которые ввозятся по упрощенной схеме, Львовская таможня вводит следующий формат работы:
Кроме того, внесены изменения в график работы таможенного поста "Городок", где проходит оформление и регистрация транспортных средств. Завтра и 30 июня работа будет продолжена до начала комендантского часа в 23:00.
Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Венгрией и Словакией образовались километровые очереди из авто, которые ввозят в Украину для растаможки.
С 1 июля 2022 года отменяется беспошлинный ввоз автомобилей.
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