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Украинцам разрешили получать дубликаты документов по почте: как это сделать

Фото: через "Дію" можно заказать дубликаты документов (diia.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут заказать дубликаты документов через портал "Дія". Получили их можно в местном отделе государственной регистрации актов гражданского состояния и через "Укрпочту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Он объяснил, что из-за войны многие украинцы потеряли или повредили документы. Для получения дубликатов или выписок раньше нужно было дважды ходить в ГРАГС и стоять в очередях. Теперь это можно сделать через "Дію".

Сейчас можно получить свидетельства и выписки о рождении, смерти, смене имени, регистрации или расторжении брака.

Как это сделать?

На портале "Дія" нужно подать специальную заявку. Затем необходимо выбрать тип доставки: курьером на дом, в отделение "Укрпочты" или в ГРАГС.

Оформить документы можно как для себя, так и для ближайших родственников.

Напомним, что скоро в "Дію" появится английская версия некоторых документов.

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Михаил ФедоровМинцифраДия