Украинцам разослали приглашения на второй тур выборов

Гражданам уже разосланы приглашения для голосования во втором туре выборов президента Украины. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В приглашениях указаны номер избирательного участка, адрес и конкретное помещение, в котором будут расположены кабинки. Проголосовать можно при условии предъявления одного из документов, которые подтверждают гражданство Украины (паспорта, временного удостоверения гражданина или военного билета).

"Приглашаем принять участие в повторном голосовании по очередным выборам президента Украины, которое состоится 21 апреля. Вас включили в список избирателей для повторного голосования на обычном избирательном участке. Голосование проводится с 8 до 20 часов", - говорится в приглашении.

Фото: приглашения на выборы (РБК-Украина)

Напомним, место голосования во втором туре выборов изменили 325 604 украинца. Наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей - 58 968 и 29 784 соответственно. Перед первым туром более 315 тыс. граждан изменили место голосования.

Ранее сообщалось, что председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что в ходе голосования в первом туре выборов 2019 избиратели испортили 224600 бюллетеней.