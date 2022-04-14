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Украинцам рассылают новый вирус под названием "мобилизационный реестр"

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 13:54
Украинцам рассылают новый вирус под названием "мобилизационный реестр" Украинцам рассылают опасный вирус (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Оккупанты осуществляют очередную кибератаку на государственные органы страны. Она маскируется под названием "Мобилизационный реестр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CERT-UA.

В Государственном центре киберзащиты сообщают, что украинцев продолжают атаковать в сети. Враг рассылает документ под названием "Мобилизационный реестр", который заражен вирусом.

Так, правительственная команда реагирования CERT-UA обнаружила очередную угрозу. Среди украинцев массово распространяют XLS-документы с названием "Мобилизационный реестр.xls".

Если открыть файл, то произойдет:

  • Если вы откроете этот зараженный документ и активируете команду, последняя загрузит зашифрованный файл;
  • Далее EXE-файл установит на ваш компьютер вредоносную программу GzipLoader;
  • Также она загрузит и установит программу IcedID, которая имеет еще название BankBot.

Сообщается, что эта программа относится к классу "банковских троянов". Ее особенность заключается в том, что она похищает данные для аутентификации.

Ранее мы сообщали, что в Украине предупредили масштабную кибератаку на объекты энергетики.

Также мы писали, что на госорганы Украины хакеры Armageddon совершили новую кибератаку.

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