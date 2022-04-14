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Українцям розсилають новий вірус під назвою "мобілізаційний реєстр"

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Четвер 14 квітня 2022 13:54
Українцям розсилають новий вірус під назвою "мобілізаційний реєстр" Українцям розсилають небезпечний вірус (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Окупанти здійснюють чергову кібератаку на державні органи країни. Вона маскується під назвою "Мобілізаційний реєстр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CERT-UA.

У Державному центрі кіберзахисту повідомляють, що українців продовжують атакувати в мережі. Ворог розсилає документ під назвою "Мобілізаційний реєстр", який заражений вірусом.

Так, урядова команда реагування CERT-UA виявила чергову загрозу. Серед українців масово розповсюджують XLS-документи з назвою "Мобілізаційний реєстр.xls".

Якщо відкрити файл, то відбудеться:

  • Якщо ви відкриєте цей інфікований документ й активуєте команду, остання завантажить зашифрований файл;
  • Далі EXE-файл встановить на ваш комп'ютер шкідливу програму GzipLoader;
  • Також вона завантажить та встановить програму IcedID, яка має ще має назву BankBot.

Повідомляється, що ця програма належить до класу "банківських троянських". ЇЇ особливостей полягає в тому, що вона викрадає дані для автентифікації.

Раніше ми повідомляли, що в Україні попередили масштабну кібератаку на об'єкти енергетики.

Також ми писали, що на держоргани України хакери Armageddon здійснили нову кібератаку.

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