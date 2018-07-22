Украинцам, приговоренным в Греции к 180 годам, могут уменьшить срок заключения, - МИД

Украинцев приговорили к 180 годам за перевозку мигрантов

Суд в Греции может уменьшить срок заключения для граждан Украины, которые были осуждены за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель главы департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что верхней границей санкции за такое правонарушение является 25 лет. Цифры, выше, чем 25 - морально-пропагандистские или превентивные. Но анализ приговора дает основания считать, что суд впервые за последние три года применил наименьший коэффициент - 6 лет за каждого перевезенного нелегального мигранта. Есть основания надеяться, что 6 лет за каждого будет уменьшено до пяти, а это значит переквалификацию статьи на 1/5 или 1/3 срока общего отбытия срока наказания и освобождение, возможно, через непродолжительный промежуток времени", - сообщил Кирилич.

По его словам, консул, который присутствовал на судебном заседании, сообщил, что адвокат украинцев готовит апелляцию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции двух украинских моряков Сергея Шваюка и Петра Литвинчука приговорили к 180 годам заключения за перевозку нелегальных мигрантов. Родные заключенных утверждают, что они совершили преступление под принуждением.