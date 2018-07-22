Українцям, засудженим у Греції до 180 років, можуть зменшити термін ув'язнення, - МЗС

Українців засудили до 180 років за перевезення мігрантів

Суд у Греції може зменшити термін ув'язнення для громадян України, які були засуджені за перевезення нелегальних мігрантів. Про це в коментарі РБК-Україна розповів заступник голови департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.

"Я хотів би ще раз підкреслити, що верхньою межею санкції за таке правопорушення є 25 років. Цифри, вище, ніж 25 - морально-пропагандистські або превентивні. Але аналіз вироку дає підстави вважати, що суд вперше за останні 3 роки застосував найменший коефіцієнт - 6 років за кожного перевезеного нелегального мігранта. Є підстави сподіватися, що 6 років за кожного буде зменшено до 5, а це значить перекваліфікацію статті на 1/5 або 1/3 загального строку відбування терміну покарання і звільнення, можливо, через нетривалий проміжок часу", - повідомив Кирилич.

За його словами, консул, який був присутній на судовому засіданні, повідомив, що адвокат українців готує апеляцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Греції двох українських моряків Сергія Шваюка і Петра Литвинчука засудили до 180 років ув'язнення за перевезення нелегальних мігрантів. Рідні ув'язнених стверджують, що вони вчинили злочин під примусом.