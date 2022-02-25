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Українцям показали маяки для наведення ракет: побачите - виводьте з ладу

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П'ятниця 25 лютого 2022 07:31
Українцям показали маяки для наведення ракет: побачите - виводьте з ладу Фото: маяк для наведення ракет (Верховна Рада України)
Автор: Роман Мирончук

Українців закликали звертати увагу на маяки для наведення ракет, які використовують російські військові. Якщо ви їх помітили, то необхідно відразу виводити з ладу або ж повідомляти в поліцію.

Про це повідомляє Верховна Рада України у своєму Telegram-каналі.

Як виглядають маяки для наведення

Маяки для наведення ракет (фото: Верховна Рада України)

Нагадаємо, у Києві вночі 25 лютого прогриміли потужні вибухи, які дуже добре були чутні жителям лівого берега столиці та району Виноградар. Перед вибухами було чути звук пролітаючого літака або безпілотника.

Протиповітряна оборона ЗСУ спрацювала і знищила російський літальний апарат, але його осколки впали на багатоповерховий житловий будинок, після чого сталося загоряння.

На місце відразу ж виїхали рятувальники. Спочатку повідомлялося, що травми отримали 3 людини, але потім кількість постраждалих збільшилася до 8.

Ми також писали про те, що в Україні на декількох напрямках йдуть активні бої. ЗСУ відбивають атаку російських військ. Зокрема, бої йдуть на північному напрямку - в районах перемоги і Глухова, на півдні - в районі Херсона, і в південно-західній частині Чорноморської зони.

Крім того, на Волині механізовані підрозділи ЗСУ зайняли позиції по певних рубежах у готовності до відбиття наступу противника.

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