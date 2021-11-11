Украинцам планируют платить за видеофиксацию нарушений ПДД: о чем идет речь

В Украине хотят вознаграждать граждан за видеофиксацию нарушений ПДД. За каждый снятый видеоролик свидетель сможет получить 10% от уже уплаченного штрафа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект №5798, который зарегистрирован в ВР.

"Предлагается усовершенствовать действующий режим фотосъемки (видеозаписи) и добавить в перечень субъектов, которые могут его осуществлять, физических лиц, которые являются непосредственными свидетелями нарушения", - говорится в пояснительной записке.

Каких нарушений это будет касаться

Согласно законопроекту, такое правило будет касаться не всех нарушений правил дорожного движения, а в случае:

проезда автомобиля на запрещенный сигнал светофора;

пересечения двойной сплошной полосы и/или железнодорожных переездов;

парковки на местах для инвалидов и общее нарушение правил парковки;

оставление места совершения ДТП.

Размер денежного вознаграждения

Граждане, которые зафиксировали нарушения в режиме фотосъемки (видеозаписи) и с использованием специального программного средства, обратились с соответствующей информацией в уполномоченный орган, получают статус извещателя и в случае привлечения виновного лица к ответственности и уплате им наложенного штрафа могут получить вознаграждение в размере 10% от этого штрафа.