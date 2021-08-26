UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцам объяснили, как пользоваться "Дией" без смартфонов и интернета

Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что украинцы могут пользоваться приложением "Дия" даже без смартфонов и доступа к интернету. Для этого им необходимо обратиться в ЦПАУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минцифры.

По информации ведомства, получить услуги в "Дие" можно в специально обустроенных для этого местах в ЦПАУ, которых сейчас в стране имеется более 1000 - это 612 ЦПАУ, 335 удаленных рабочих мест и 57 территориальных подразделений.

Так, администраторы не только предоставляют госуслуги посетителям, но и учат пользоваться порталом "Дия", консультируют и помогают получить услуги онлайн.

Между тем, в ведомстве назвали преимущества таких специально обустроенных мест, а именно:

  • многие люди в будущем смогут получать услуги самостоятельно;
  • украинцы будут обеспечены равным доступом к современным сервисам;
  • уменьшится цифровой разрыв между представителями поколений и жителями разных населенных пунктов;
  • сохраняет время администраторов и позволяет избежать очередей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИнтернетЦПАУДия