Украинцам объяснили, как пользоваться "Дией" без смартфонов и интернета

По информации ведомства, получить услуги в "Дие" можно в специально обустроенных для этого местах в ЦПАУ, которых сейчас в стране имеется более 1000 - это 612 ЦПАУ, 335 удаленных рабочих мест и 57 территориальных подразделений.

Так, администраторы не только предоставляют госуслуги посетителям, но и учат пользоваться порталом "Дия", консультируют и помогают получить услуги онлайн.

Между тем, в ведомстве назвали преимущества таких специально обустроенных мест, а именно: