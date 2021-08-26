Українцям пояснили, як користуватися "Дією" без смартфонів та інтернету

За інформацією відомства, отримати послуги в "Дії" можна в спеціально облаштованих для цього місцях у ЦНАП, яких наразі в країні є понад 1000 - це 612 ЦНАП, 335 віддалених робочих місць та 57 територіальних підрозділів.

Так, адміністратори не лише надають держпослуги відвідувачам, а й навчають користуватися порталом "Дія", консультують та допомагають отримати послуги онлайн.

Між тим, у відомстві назвали переваги таких спеціально облаштованих місць, а саме: