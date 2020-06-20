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Украинцам объяснили, нужна изоляция после транзита через "красную зону"

Новости » Коронавирус     20.06.2020 - 15:32
Украинцам объяснили, нужна изоляция после транзита через "красную зону"
Фото: пограничный контроль (dpsu.gov.ua)

Самоизоляция не нужна, если человек направляется из "зеленой зоны"

При возвращении в Украину из страны "красной зоны" нужно проходить самоизоляцию или обсервацию. Однако, ограничения не применяются при транзите через "красную зону" из страны "зеленой зоны".

Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины.

Как пояснил начальник управления организации пограничного контроля Юрий Лысюк, при транзите через "красную" страну из "зеленой" пограничники будут считать, что это лицо прибыло из "зеленой зоны".

"Поэтому во время пересечения границы с такими лицами будут проводиться соответствующие мероприятия, которые предусмотрены для граждан стран "зеленой" зоны", - добавил он.

Напомним, что лицам, которые направляются из стран "зеленой зоны" не нужно обязательно проходить двухнедельную самоизоляцию или обсервацию. Новые правила пересечения границы были недавно введены украинским правительством.

Добавим, список стран "красной зоны" был опубликован Министерством здравоохранения.

Также в Минздраве разъяснили, как определяются страны "красной" и "зеленой" зоны.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Государственная пограничная службапограничникиграницакарантин
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