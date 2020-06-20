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Українцям пояснили, чи потрібна ізоляція після транзиту через "червону зону"

Новини » Коронавірус     20.06.2020 - 15:32
Українцям пояснили, чи потрібна ізоляція після транзиту через "червону зону"
Фото: прикордонний контроль (dpsu.gov.ua)

Самоізоляція не потрібна, якщо особа прямує з "зеленої зони"

При поверненні в Україну з країни "червоної зони" потрібно проходити самоізоляцію або обсервацію. Однак, обмеження не застосовуються при транзиті через "червону зону" з країни "зеленої зони".

Про це заявили в Державній прикордонній службі України.

Як пояснив начальник управління організації прикордонного контролю Юрій Лисюк, при транзиті через "червону" країну з "зеленої" прикордонники будуть вважати, що ця особа прибула з "зеленої зони".

"Тому під час перетинання кордону з такими особами будуть проводитись відповідні заходи, які передбачені для громадян країн "зеленої" зони", - додав ві.

Нагадаємо, що особам, які прямують з країн "зеленої зони" не потрібно обов'язково проходити двотижневу самоізоляцію або обсервацію. Нові правила перетину кордону були нещодавно запроваджені українським урядом.

Додамо, список країн "червоної зони" був опублікований Міністерством охорони здоров'я.

Також в МОЗ роз'яснили, як визначаються країни "червоної" та "зеленої" зони.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Государственная пограничная службапограничникикордонкарантин
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