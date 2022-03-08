Українцям нагадали про найпоширеніші фейки РФ і закликали перевіряти інформацію
Фото: українців закликали не поширювати фейки (Getty Images)
Росія продовжує вести інформаційну війну в Україні та поширює брехливі повідомлення. Українців закликали не довіряти фейкам РФ та перевіряти інформацію в офіційних джерелах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Найчастішими фейками, що поширює Російська Федерація в соціальних мережах та месенджерах, є інформація, що нібито:
- керівництво України залишило країну або підписало договір про капітуляцію;
- населення захоплених міст зустрічає російських окупантів як "визволителів";
- розмови та месенджери громадян прослуховуються українськими спецслужбами за правилами "військового часу".
Громадян закликали перевіряти перед тим, як поширювати її в мережі. Для цього оприлюднено перелік офіційних джерел:
- Офіс президента України - Фейсбук та Телеграм;
- Верховна Рада України - Фейсбук та Телеграм;
- Кабінет міністрів України - Фейсбук та Твіттер;
- Служба безпеки України - Фейсбук та Телеграм;
- Міністерство оборони України - Фейсбук та Твіттер;
- Генеральний штаб Збройних сил України - Фейсбук та Твіттер;
- Міністерство внутрішніх справ України - Фейсбук та Телеграм;
- Державна прикордонна служба України - Фейсбук та Твіттер;
- Національна поліція України - Фейсбук та Телеграм;
- Держспецзв’язку України - Фейсбук та Телеграм.
Нагадаємо, з початку війни російські хакери продовжують атакувати українські інформаційні ресурси.
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