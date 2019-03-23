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Украинцам начали поступать приглашения для участия в выборах

Новости » Выборы 2019    23.03.2019 - 15:10
Украинцам начали поступать приглашения для участия в выборах
Фото: украинцам начали поступать приглашения для участия в выборах (РБК-Украина)

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019

С пятницы, 22 марта, избиратели начали получать письма с приглашением для участия в президентских выборах 2019. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщается, гражданам начали приходить письма с приглашением к участию в президентских выборах, в которых указано, что гражданин находится в предварительном списке избирателей. Также в письме указана дата и время проведения выборов.

"Приглашаем вас принять участие в очередных выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года. Вас включено в предварительный список избирателей на обычном избирательном участке. Голосование проводится с 8 до 20 часов в помещении для голосования...", - говорится в приглашении.

Кроме того, избирателям предлагают по необходимости связаться с работниками избирательных участков по телефонам, которые указаны в приглашении.

"В приглашенные указано, что вас включено в предварительный список. Если вы есть в предварительном списке, то будете и в окончательных списках избирателей. Предварительные списки составляются пока что, ведь все желающие еще могут изменить адрес места голосования. После 25 марта будут утверждены окончательные списки", - сообщили РБК-Украина сотрудники УИК.

 

В участковых избирательных комиссиях отмечают, что наличие в списках можно проверить на сайте Государственного реестра избирателей или по телефонам участков.

"Если кто не нашел свое приглашение, позвоните в УИК, назовите нам фамилию и мы посмотрим в ведомостях есть она в списках или нет. Обычно, приглашения кладут в почтовый ящик избирателя. На голосование приглашение брать не нужно. Только паспорт или другие документы, подтверждающие гражданство Украины", - сообщили на участке.

По словам жителей дома, в Святошинском районе города Киева, некоторые приглашения были положены в почтовый ящик, а некоторые положили у входной двери.

Напомним, ранее глава Нацполиции Украины Александр Фацкевич сообщил, что полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии. Более 400 правоохранителей будут охранять 199 окружных избиркомов.

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