Украинцам могут заблокировать банковские карты: в чем причина

Максимальная сумма анонимных переводов

В соответствии с нормами закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...", банки должны идентифицировать плательщиков. До 5 тысяч гривен можно пополнить наличными счет или карточку без идентификации личности.

Если за один день на счет поступит несколько платежей по 5 тысяч гривен, банк может временно заблокировать счет и обратиться за объяснениями.

В сентябре 2021 года максимальная сумма переводов без идентификации была увеличена на 1 гривну. Закон принят в связи с тем, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4999 гривен, поэтому ее решили округлить.

Кроме того, в 2021 году в Верховной раде была попытка поднять максимальную сумму анонимных переводов до 25 тысяч гривен, однако решение было отложено.

В то же время банки устанавливают собственные нормы системы финмониторинга, жесткость которых может отличаться.

Переводы без финмониторинга

Нормы закона не распространяются на: