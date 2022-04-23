UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль

Денис Шмыгаль (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Правительство Украины выплатило 1,1 миллиарда долларов гражданам, которые в марте подали заявки на получение компенсаций по 6,5 тысячи гривен по программе єПідтримка. Об этом заявил в пятницу в Вашингтоне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Поддержка и выплаты по 6,5 тысячи гривен внутриперемещенным лицам обошлись государству в 1,1 миллиарда долларов США. Нам нужно продолжать эти выплаты, продолжать эту поддержку, поэтому мы опираемся на помощь наших партнеров", – отметил глава правительства Украины во время визита в столицу США.

Премьер напомнил, что Украина уже привлекла для текущей экономической поддержки 4,8 миллиарда долларов. Он сообщил, что правительственная команда провела переговоры с международными партнерами о финансировании на следующие четыре месяца и сейчас работает над механизмами реализации этого финансирования.

Он подчеркнул, что с украинской стороны гарантиями для партнеров служат проверенные расчеты Минфина Украины, подтвержденные МВФ и Всемирным банком. "Это важные моменты, потому что партнеры доверяют расчетам и понимают, куда нужны эти деньги", - отметил премьер-министр.

Глава правительства уточнил, что среди первоочередных задач в этом контексте есть поддержка внутриперемещенных лиц, людей, которые остаются вблизи зон боевых действий, а также разминирование. "То есть у нас есть масса гуманитарных вопросов, которые требуют такого финансирования и не предусматривались до войны", - отметил премьер-министр Украины.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеженцыеПідтримка