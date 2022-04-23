Українцям у березні за програмою єПідтримка виплачено 1,1 млрд доларів, - Шмигаль

"Підтримка і виплати по 6,5 тисячі гривень внутрішньопереміщеним особам обійшлися державі в 1,1 мільярда доларів США. Нам потрібно продовжувати ці виплати, продовжувати цю підтримку, тому ми спираємося на допомогу наших партнерів", – зазначив глава Уряду України під час візиту до столиці США.

Прем'єр нагадав, що Україна вже залучила для поточної економічної підтримки 4,8 мільярда доларів. Він повідомив, що урядова команда провела переговори з міжнародними партнерами про фінансування на наступні чотири місяці та зараз працює над механізмами реалізації цього фінансування.

Він підкреслив, що з української сторони гарантіями для партнерів служать перевірені розрахунки Мінфіну України, підтверджені МВФ і Світовим банком. "Це важливі моменти, тому що партнери довіряють розрахункам і розуміють, куди потрібні ці гроші", - зазначив прем'єр-міністр.

Глава уряду уточнив, що серед першочергових завдань у цьому контексті є підтримка внутрішньопереміщених осіб, людей, які залишаються поблизу зон бойових дій, а також розмінування. "Тобто у нас є маса гуманітарних питань, які вимагають такого фінансування і не передбачалися до війни", - зазначив прем'єр-міністр України.