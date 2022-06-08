Украинцам компенсируют ремонт поврежденного жилья, сделанный за свой счет: как и когда

Гражданам Украины возместят все расходы на ремонт жилья, которое было повреждено в результате вторжения РФ. Кабмин начнет фиксацию ущерба в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

"Сейчас сосредоточимся на ускорении фиксации убытков, чтобы каждый, кто делает сейчас ремонт за свой счет, понимал - государство компенсирует расходы, как только наши западные партнеры передадут Украине арестованные и конфискованные российские активы", - подчеркнул глава украинского правительства.

По словам Шмыгаля, он уже поручил Минрегиону заняться созданием единого документа, в котором будут фиксировать все убытки в каждом доме и квартире.