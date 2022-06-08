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Украинцам компенсируют ремонт поврежденного жилья, сделанный за свой счет: как и когда

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Киев, Среда 08 июня 2022 20:07
Украинцам компенсируют ремонт поврежденного жилья, сделанный за свой счет: как и когда Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Гражданам Украины возместят все расходы на ремонт жилья, которое было повреждено в результате вторжения РФ. Кабмин начнет фиксацию ущерба в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Сейчас сосредоточимся на ускорении фиксации убытков, чтобы каждый, кто делает сейчас ремонт за свой счет, понимал - государство компенсирует расходы, как только наши западные партнеры передадут Украине арестованные и конфискованные российские активы", - подчеркнул глава украинского правительства.

По словам Шмыгаля, он уже поручил Минрегиону заняться созданием единого документа, в котором будут фиксировать все убытки в каждом доме и квартире.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил создать механизм конфискации замороженных активов России. Вырученные деньги пойдут на компенсации пострадавшим от российской агрессии.

Также мы писали, что Кабинет министров выделил средства на компенсацию расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц в период военного положения.

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