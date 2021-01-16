Как украинцам избежать самоизоляции по приезду из-за границы: известно условие

Граждане Украины, которые возвращаются из стран с высокой заболеваемостью коронавирусом, могут избежать самоизоляции. Для этого нужно иметь актуальный отрицательный результат ПЦР-теста по прилету в страну.

Об этом сказано в постановлении Кабинета министров.

В нем сказано, что гражданин Украины, который имеет отрицательный результат теста, который сдан в течение 48 часов до времени прибытия в Украину, может вернуться в страну без необходимости проходить самоизоляцию.

При этом отмечается, что решение об установке пассажиром приложения "Вдома" для прохождения самоизоляции будет приниматься сотрудником Госпогранслужбы при проверке документов.

В пятницу сообщалось, что Украина сократила список стран "красной зоны" до 66. Это на 12 меньше, чем в прошлом списке. В "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

Также известно, что правительство Хорватии на фоне распространения новых штаммов коронавируса решило ужесточить правила въезда иностранцев в страну с 14 до 31 января. Новые ограничения касаются и граждан Украины.