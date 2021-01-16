Як українцям уникнути самоізоляції по приїзду з-за кордону: відома умова

Громадяни України, які повертаються з країн з високою захворюваністю коронавірусом, можуть уникнути самоізоляції. Для цього потрібно мати актуальний негативний результат ПЛР-тесту по прильоту в країну.

Про це сказано у постанові Кабінету міністрів.

У ньому сказано, що громадянин України, який має негативний результат тесту, який зданий в протягом 48 годин до прибуття в Україну, може повернутися в країну без необхідності проходити самоізоляцію.

При цьому наголошується, що рішення про встановлення пасажиром програми "Вдома" для проходження самоізоляції буде прийматися співробітником Держприкордонслужби при перевірці документів.

У п'ятницю повідомлялося, що Україна скоротила список країн "червоної зони" до 66. Це на 12 менше, ніж у минулому списку. В "червону зону" потрапляють ті країни, в яких захворюваність COVID-19 вище, ніж в Україні.

Також відомо, що уряд Хорватії на тлі поширення нових штамів коронавірусу вирішило посилити правила в'їзду іноземців в країну з 14 до 31 січня. Нові обмеження стосуються і громадян України.