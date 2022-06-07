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Украинцам грозит новый дефицит: о каких товарах идет речь

Фото: украинцам грозит дефицит бытовой техники (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине прогнозируют дефицит бытовой техники. Это связано как и с нестабильной гривной, так и с разрушенной цепочкой поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совладельца онлайн-ритейлера Rozetka Владислава Чечеткина в интервью Forbes.

Проблема с ассортиментом

По его словам, производители и дистрибьюторы делают все, чтобы предотвратить этот дефицит, но надо понимать, что точно будет проблема с ассортиментом.

"В то же время упавший спрос и падение национальной валюты сильно замедляют продажи остатков. И все уравновесится немножко. Но самое главное, что вы заметите, - это отсутствие ассортимента", - объясняет Чечеткин.

Он рассказал, что базовые холодильник и стиральная машинка будут, а вот если ты захочешь чего-то особенного, то нет.

"И это касается не только техники. Но нас спасут малые предприниматели. Они смогут купить небольшие партии. Привезти из Германии, Польши или самолетом из Китая. Да, это будет дороже. И не будет ассортимента. Но они всегда быстрее идут на кардинальные изменения", - отметил Чечеткин.

Дефицит горючего

Напомним, из-за развязанной Россией войны в Украине произошел дефицит топлива, однако сейчас ситуация постепенно начинает улучшаться.

Добавим, что сейчас пограничники и таможенники в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут в Украину с горючим и за горючим в страны Евросоюза, чтобы быстрее решать проблемы дефицита топлива в стране.

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