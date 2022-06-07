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Зеленые коридоры бензовозам: топливо пропускают на границе без очереди

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Украина, Вторник 07 июня 2022 11:15
Зеленые коридоры бензовозам: топливо пропускают на границе без очереди Фото: бензин на границе пропускают без очередей (фото dpsu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Пограничники и таможенники в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут в Украину с горючим и за горючим в страны Евросоюза. Это будет способствовать более быстрому решению проблемы дефицита топлива в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Как отметили в пресс-службе, зеленые коридоры для грузовиков, которые перевозят топливо, согласованы со смежными странами. Машины, транспортирующие горючее, проходят необходимые погранично-таможенные процедуры контроля в приоритетном порядке как со стороны соседней страны, так и в Украине.

В случае возникновения очередей таким транспортным средствам предоставляется приоритет в пересечении границы, в том числе с выделением дополнительных полос для движения

Грузовики с цистернами, которые следуют в страны ЕС за горючим, также проходят оформление вне очереди. В случае накопления таких транспортных средств на выезд из Украины совместно с Нацполицией проводится их сопровождение в пункт пропуска и оформление по отдельной полосе движения.

Как сообщало РБК-Украина, ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.

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