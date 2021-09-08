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Украинцам будет доступно больше билетов на поезда: что произошло

Автор: Илона Свиридова

"Укрзализныця" сократила количество мест в поездах, которые бронировались для железнодорожников. Это означает, что для обычных пассажиров будет доступно больше билетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

Сообщается, что теперь в продажу ежемесячно будет поступать 3 000 дополнительных билетов. По результатам аналитики, в одном из поездов бронь вообще отменена, поскольку эти места не использовались. В девяти поездах количество забронированных мест сократили наполовину, еще в трех - на четверть.

Ранее места, которые бронировались для рабочих поездок, но не были использованы, попадали в свободную продажу перед отправлением поезда. Но обычно пассажиры не успевали их купить.

"Мы меняем устаревшие системы внутреннего бронирования пассажирских билетов "Укрзализныци"… Почти 3 000 билетов - это небольшой процент по сравнению с тем количеством, которое "Укрзализныця" продает ежемесячно, но пассажиры рейсов № 738 Киев - Запорожье, № 7/8 Киев - Черновцы, № 82 Новоалексеевка - Харьков и еще 10 точно почувствуют это изменение", - отметил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

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Укрзализныця