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Українцям буде доступно більше квитків на поїзди: що сталося

Автор: Ілона Свиридова

"Укрзалізниця" скоротила кількість місць у поїздах, які бронювалися для залізничників. Це означає, що для звичайних пасажирів буде доступно більше квитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Укрзалізниці".

Повідомляється, що тепер у продаж щомісяця надходитиме 3 000 додаткових квитків. За результатами аналітики, в одному з поїздів бронь взагалі скасована, оскільки ці місця не використовувалися. У дев'яти поїздах кількість заброньованих місць скоротили наполовину, ще в трьох - на чверть.

Раніше місця, які бронювалися для робочих поїздок, але не були використані, потрапляли у вільний продаж перед відправленням поїзда. Але зазвичай пасажири не встигали їх купити.

"Ми змінюємо застарілі системи внутрішнього бронювання пасажирських квитків "Укрзалізниці"... Майже 3 000 квитків - це невеликий відсоток порівняно з тією кількістю, яку "Укрзалізниця" продає щомісяця, але пасажири рейсів № 738 Київ - Запоріжжя, № 7/8 Київ - Чернівці, № 82 Новоолексіївка - Харків і ще 10 точно відчують цю зміну", - зазначив керівник пасажирського напрямку" Укрзалізниці " Олександр Перцовський.

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Укрзалізниця