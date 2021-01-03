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Украинца и троих россиян освободили из плена в Ливии

Воскресенье 03 января 2021 02:03
Украинца и троих россиян освободили из плена в Ливии
Фото: освобожденные прибыли в аэропорт (скриншот)
Автор: Инна Собора

Трое освобожденных в Ливии россиян и украинец прибыли в Россию. Их самолет вечером приземлился в московском аэропорту "Шереметьево".

Об этом сообщает "РИА Новости".

Известно, что несколько недель назад в Ливии были задержаны четыре человека - граждани РФ и Украины.

В МИД Ливии заявили, что задержанных не похищали - они заплыли в ливийские воды и были арестованы.

В РФ сообщили, что информации об инциденте и причинах задержания очень мало.

Ранее в Украину вернулись двое украинцев, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года.

РБК-Украина также писало, что захваченных в июле 2020 года у берегов Нигерии украинских моряков освободили. Члены экипажа судна Curacao Trader уже вернулись в Украину.

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