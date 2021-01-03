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Українця та трьох росіян звільнили з полону в Лівії

Неділя 03 січня 2021 02:03
Українця та трьох росіян звільнили з полону в Лівії
Фото: звільнені прибули в аеропорт (скріншот)
Автор: Инна Собора

Троє звільнених у Лівії росіян і українець прибули в Росію. Їх літак ввечері приземлився в московському аеропорту "Шереметьєво".

Про це повідомляє "РИА Новости".

Відомо, що кілька тижнів тому в Лівії були затримані чотири особи - громадяни РФ і України.

В МЗС Лівії заявили, що затриманих не викрадали - вони запливли в лівійські води і були заарештовані.

В РФ повідомили, що інформації про інцидент і причини затримання дуже мало.

Раніше в Україну повернулися двоє українців, яких захопили та утримували на території Іраку до липня 2017 року.

РБК-Україна також писало, що захоплених у липні 2020 року біля берегів Нігерії українських моряків звільнили. Члени екіпажу судна Curacao Trader вже повернулися в Україну.

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