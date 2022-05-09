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На украинскую журналистку напали в Берлине. Посольство требует срочное расследование

Фото: журналистка Наталья Мосейчук (facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk)
Автор: Юлия Бойко

В Берлине (Германия) напали на украинскую журналистку Наталью Мосейчук. Инцидент произошел в Трептов-парке на территории мемориального комплекса советским воинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского посольства в Германию.

Сообщается, что инцидент произошел с участием русскоговорящего мужчины, который пытался нанести телесные повреждения Мосейчук, когда съемочная группа готовила сюжет о чествовании памяти погибших во Второй мировой войне.

Также сообщается, что полиция Берлина проинформирована о событиях.

"Призываем полицию Берлина немедленно принять все необходимые меры, чтобы как можно скорее провести следствие по нападению на представителей средств массовой информации и привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Варшаве на мероприятиях возле мавзолея советских воинов облили краской российского посла в Польше.

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Наталья МосейчукГерманияБерлин