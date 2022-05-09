ru ua
Пн, 09 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На украинскую журналистку напали в Берлине. Посольство требует срочное расследование

Новина українською →
Берлин, Понедельник 09 мая 2022 21:13
На украинскую журналистку напали в Берлине. Посольство требует срочное расследование Фото: журналистка Наталья Мосейчук (facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk)
Автор: Юлия Бойко

В Берлине (Германия) напали на украинскую журналистку Наталью Мосейчук. Инцидент произошел в Трептов-парке на территории мемориального комплекса советским воинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского посольства в Германию.

Сообщается, что инцидент произошел с участием русскоговорящего мужчины, который пытался нанести телесные повреждения Мосейчук, когда съемочная группа готовила сюжет о чествовании памяти погибших во Второй мировой войне.

Также сообщается, что полиция Берлина проинформирована о событиях.

"Призываем полицию Берлина немедленно принять все необходимые меры, чтобы как можно скорее провести следствие по нападению на представителей средств массовой информации и привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Варшаве на мероприятиях возле мавзолея советских воинов облили краской российского посла в Польше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Наталья Мосейчук Германия Берлин
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта