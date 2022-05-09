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На українську журналістку напали в Берліні. Посольство вимагає термінове розслідування

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Берлін, Понеділок 09 травня 2022 21:13
На українську журналістку напали в Берліні. Посольство вимагає термінове розслідування Фото: журналістка Наталія Мосейчук (facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk)
Автор: Юлія Бойко

У Берліні (Німеччина) напали на українську журналістку Наталію Мосейчук. Інцидент стався в Трептов-парку на території меморіального комплексу радянським воїнам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського посольства до Німеччини.

Повідомляється, що інцидент стався за участю російськомовного чоловіка, який намагався завдати тілесні ушкодження Мосейчук, коли знімальна група готувала сюжет про вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

Також повідомляється, що поліція Берліна поінформована про події.

"Закликаємо поліцію Берліна негайно вжити всіх необхідних заходів, щоб якомога швидше провести слідство щодо нападу на представників засобів масової інформації та притягнути винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Варшаві на заходах біля мавзолею радянських воїнів облили фарбою російського посла в Польщі.

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Наталья Мосейчук Германия Берлин
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