Украинскую военную технику будут ремонтировать в Болгарии

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Болгарии будут ремонтировать украинскую военную технику. Данная инициатива была согласована во время визита премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского и Петкова.
"Сегодня в разговоре с премьер-министром Болгарии инициировано налаживание взаимодействия для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Убежден, такое сотрудничество будет выгодно и для болгарских компаний, и для болгарской экономики, а для нас важно качество и сроки", - заявил Зеленский.
Напомним, сегодня, 28 апреля, в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Болгарии Кирил Петков.
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