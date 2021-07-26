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Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады-2020 за день до старта

Автор: РБК-Украина

За день до старта на Олимпиаде-2020 от соревнований отстранена украинская триатлонистка Юлия Елистратова. Причина официально не раскрывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Сообщается, что согласно информации от Всемирного агентства по тестированию (ITA), Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях.

"Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх ХХХИ Олимпиады в Токио. Согласно определенных процедур до завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной", - говорится в сообщении.

Напомним, перед самой Олимпиадой на четыре года дисквалифицировали украинского гимнаста Олега Верняева из-за допинга.

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