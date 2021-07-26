Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады-2020 за день до старта

За день до старта на Олимпиаде-2020 от соревнований отстранена украинская триатлонистка Юлия Елистратова. Причина официально не раскрывается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Сообщается, что согласно информации от Всемирного агентства по тестированию (ITA), Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях.
"Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх ХХХИ Олимпиады в Токио. Согласно определенных процедур до завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной", - говорится в сообщении.
Напомним, перед самой Олимпиадой на четыре года дисквалифицировали украинского гимнаста Олега Верняева из-за допинга.