Украинскую сноубордистку не хотели допускать к старту на Олимпиаде

Украину в этих соревнованиях представляла Аннамари Данча. Сноубордистка является вице-чемпионкой мира-2019 в этой дисциплине. Для Данчи это четвертая Олимпиада, лучший результат она показала в Ванкувере-2010 – 16 место.

Сегодняшнюю квалификацию Данча завершила на 26 месте и не квалифицировалась в следующий раунд.

Однако, как оказалось, спортсменку не хотели допускать к старту.

Аннамари Данча прибыла в Пекин за несколько дней до старта своих соревнований на Олимпиаде-2022. Но она сдала положительный тест на коронавирус сразу после прибытия в Китай.

По словам сноубордистки, в преддверии основного старта она получила несколько негативных тестов и была допущена к соревнованиям. Данча готовилась к квалификационным заездам, но к ней подошли представители организаторов и сообщили, что соревноваться украинская сноубордистка не сможет из-за проблем с тестом.

Данча с помощью представителей Украины на Олимпийских играх в Пекине смогла завоевать возможность стартовать: ей дали это право буквально за пять минут до начала выступления. Но она ехала отдельно, хотя по правилам две спортсменки должны ехать параллельно.

"У меня был положительный тест по прибытии в Китай. Но мы не сдавались, в понедельник, в 10 утра пошли отрицательные тесты. Мне сказали, что я могу быть в "close contacts" – это такая система, что я не совсем чистая, но могу участвовать в соревнованиях.Я находила в этом плюсы: у меня был водитель с машиной, я не ездила на автобусе как обычные смертные (смеется).Я опоздала на тренировках из-за этого, но все было хорошо.Я была настроена до конца, просто видела, что я на старте", – рассказала начало истории Аннамари.

"И здесь уже когда я на старте, оставалось пять пар передо мной. Ко мне подходят, говорят, что я не могу стартовать, потому что у меня плохие тесты. Я видела, что здесь есть наша поддержка, были представители НОК, я ем давай звонить, чтобы высылали тесты. Начала бороться, отстаивать себя. Очень тяжело теперь как-то, это стресс. Мне было очень трудно собраться на первую попытку, но многие меня поддерживали, я очень благодарна. Вторая попытка вроде бы ничего получилась", – объяснила Данча.