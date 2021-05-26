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"Украинскую правду" продали. Назван новый владелец

Автор: РБК-Украина

Новым собственником интернет-издания "Украинская правда" стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала. Все корпоративные права и активы переходят в группу компаний Dragon Capital.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Сообщается, что основатель издания Алена Притула и Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят группе компаний Dragon Capital. Стороны также договорились о том, что редакционная политика и подходы к работе "Украинской правды" останутся без изменений.

Также сообщается, что команда издания во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работу в прежнем формате в сотрудничестве с Еленой Притулой, которая и в дальнейшем будет выполнять роль редактора-основателя.

Сам Фиала отметил, что по аналогии с проектом НВ будет продолжаться практика невмешательства собственника в редакционную политику "Украинской правды".

Напомним, на пресс-конференции в 2019 году президент Владимир Зеленский заинтересовался финансированием издания "Новое время".

"Кстати, я хотел спросить, а откуда деньги у компании НВ, западные? Dragon Capital. Конечный бенефициар - Томаш Фиала. То есть украинские СМИ финансируются иностранными компаниями, я правильно понимаю?", - сказал он и добавил, что СМИ должны быть независимыми и украинскими.

Отметим, Томаш Фиала является CEO украинской инвестиционной компании Dragon Capital. Инвестиционным партнером, среди прочих, указан фонд американского финансиста Джорджа Сороса Soros Fund Management. Фиала входит в сотню богатейших людей Украины.

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Новости Украины Dragon CapitalТомаш Фиала