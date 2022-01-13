ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинскую фигуристку сняли с ЧЕ-2022 в Таллинне из-за COVID

Новина українською →
Таллинн, Четверг 13 января 2022 11:32
Украинскую фигуристку сняли с ЧЕ-2022 в Таллинне из-за COVID Фото: украинская фигуристка Мария Андрийчук (facebook-com-iceschoolbc)
Автор: Илона Свиридова

Украинскую фигуристку Марию Андрийчук сняли с соревнований на чемпионате Европы в Таллине. Накануне она сдала позитивный тест на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую федерацию фигурного катания.

"Согласно правилам, участники чемпионата ежедневно сдают тесты на COVID. Результат Марии оказался положительным, и она была исключена из списка участников", - сообщил глава украинской делегации Даниль Амирханов.

Отметим, Андрийчук за несколько дней до чемпионата Европы заменила Анастасию Шаботову, которая не смогла принять участие в соревнованиях по состоянию здоровья.

Напомним, осенью сообщалось о первых случаях коронавируса у спортсменов, которые заранее прибыли в Пекин для участия в зимней Олимпиаде.

А Северная Корея вообще отказалась от участия в ней, объяснив свое решение пандемией COVID-19 и опасностью для спортсменов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
Есть ли в списке Путин? В Сенат США внесли новые санкции против России
Есть ли в списке Путин? В Сенат США внесли новые санкции против России
DAILY
Укрощение Путина. Как США принуждают Кремль отказаться от вторжения в Украину
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Укрощение Путина. Как США принуждают Кремль отказаться от вторжения в Украину