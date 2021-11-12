В Пекине у двух олимпийских спортсменов подтвердили COVID

У двух иностранных спортсменов, которые участвуют в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, подтвердили коронавирус. Спортсмены находятся среди 1500 человек, которые прибыли в Китай с начала октября и в настоящее время участвуют в разминке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Имена спортсменов не были названы.

По данным издания, в Китае действует одна из самых строгих в мире политик в отношении COVID-19. Практически каждый въезжающий в страну должен находиться на карантине в гостинице не менее двух недель, даже если он вакцинирован и у него отрицательный результат.

Некоторые призывают бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года, выражая обеспокоенность продолжающейся пандемией и всплеском "Дельта" штамма.

Согласно действующей политике, соревнующиеся спортсмены в Пекине отделены от остального Китая и дают интервью телекомпаниям по видеосвязи, а не лично.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.