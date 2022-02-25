Украинскую авиацию усилят летчиками-резервистами
Фото: Самолеты Воздушных сил Украины в небе (facebook.com/rnbou)
Командирование Вооруженных сил призвало летчиков, которые находятся в резерве. Они будут отбивать атаки российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.
"В строй авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины возвращаются десятки опытных военных летчиков от капитана - к генералу, которые ранее были уволены из войска в запас", - говорится в сообщении.
Напомним, главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный выразил благодарность всем резервистам, которые массово пошли к военкоматам.