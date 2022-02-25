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Украинскую авиацию усилят летчиками-резервистами

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Украина, Пятница 25 февраля 2022 11:25
Украинскую авиацию усилят летчиками-резервистами Фото: Самолеты Воздушных сил Украины в небе (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

Командирование Вооруженных сил призвало летчиков, которые находятся в резерве. Они будут отбивать атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

"В строй авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины возвращаются десятки опытных военных летчиков от капитана - к генералу, которые ранее были уволены из войска в запас", - говорится в сообщении.

Напомним, главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный выразил благодарность всем резервистам, которые массово пошли к военкоматам.

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