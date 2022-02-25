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Українську авіацію посилять льотчиками-резервістами

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Україна, П'ятниця 25 лютого 2022 11:25
Українську авіацію посилять льотчиками-резервістами Фото: Літаки Повітряних сил України в небі (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Командування Збройних сил призвало льотчиків, які перебувають у резерві. Вони будуть відбивати атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

"У стрій авіації Повітряних Сил Збройних Сил України повертаються десятки досвідчених військових льотчиків від капітана - до генерала, які раніше були звільнені з війська в запас", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ, генерал-лейтенант Валерій Залужний висловив подяку всім резервістам, які масово пішли до військкоматів.

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