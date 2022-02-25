Українську авіацію посилять льотчиками-резервістами
Фото: Літаки Повітряних сил України в небі (facebook.com/rnbou)
Командування Збройних сил призвало льотчиків, які перебувають у резерві. Вони будуть відбивати атаки російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.
"У стрій авіації Повітряних Сил Збройних Сил України повертаються десятки досвідчених військових льотчиків від капітана - до генерала, які раніше були звільнені з війська в запас", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ, генерал-лейтенант Валерій Залужний висловив подяку всім резервістам, які масово пішли до військкоматів.