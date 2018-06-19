Украинские военные уничтожили БМП боевиков, - разведка

Потери боевиков на Донбассе составили 5 ранеными

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки, 19 июня 2018, украинские военные уничтожили боевую машину пехоты (БМП) боевиков. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

"По уточненным данным разведки в течение 18 июня потери противника составили - 5 ранеными. Уничтожено одну единицу БМП и один автомобиль врага", - отметил Бондарчук.

Напомним, на Донбассе в районе проведения ООС в течение 17 июня 2018 украинские военнослужащие отбили огневые атаки боевиков на Мариупольском направлении. В результате противостояния были ранены 5 боевиков.

Отметим, на Донбассе с начала суток во вторник, 19 июня, потерь среди украинских военнослужащих нет. Враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Подразделения, находящиеся на передовых позициях, в повышенной готовности к выполнению боевых задач.