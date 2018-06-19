Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украинские военные уничтожили БМП боевиков, - разведка

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 15:19
Иллюстративное фото (YouTube screenshot)
Иллюстративное фото (YouTube screenshot)

Потери боевиков на Донбассе составили 5 ранеными

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки, 19 июня 2018, украинские военные уничтожили боевую машину пехоты (БМП) боевиков. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

"По уточненным данным разведки в течение 18 июня потери противника составили - 5 ранеными. Уничтожено одну единицу БМП и один автомобиль врага", - отметил Бондарчук.

Напомним, на Донбассе в районе проведения ООС в течение 17 июня 2018 украинские военнослужащие отбили огневые атаки боевиков на Мариупольском направлении. В результате противостояния были ранены 5 боевиков.

Отметим, на Донбассе с начала суток во вторник, 19 июня, потерь среди украинских военнослужащих нет. Враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Подразделения, находящиеся на передовых позициях, в повышенной готовности к выполнению боевых задач.

Штаб ООС опубликовал очередные доказательства присутствия войск РФ на Донбассе В Донецкой области боевик "ЛНР" сдался украинской полиции
Теги публикации: боевики, БМП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь