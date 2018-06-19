Українські військові знищили БМП бойовиків, - розвідка

Втрати бойовиків на Донбасі склали 5 пораненими

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) минулої доби, 19 червня 2018, українські військові знищили бойову машину піхоти (БМП) бойовиків. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив представник прес-центру ООС Микола Бондарчук.

"За уточненими даними розвідки протягом 18 червня втрати противника склали - 5 пораненими. Знищено одну одиницю БМП та один автомобіль ворога", - зазначив Бондарчук.

Нагадаємо, на Донбасі в районі проведення ООС протягом 17 червня 2018 українські військовослужбовці відбили вогневі атаки бойовиків на Маріупольському напрямку. Унаслідок протистояння було поранено 5 бойовиків.

Зазначимо, на Донбасі з початку доби у вівторок, 19 червня, втрат серед українських військовослужбовців немає. Ворог 4 рази порушував режим припинення вогню без застосування важкого озброєння. Підрозділи, що перебувають на передових позиціях, у підвищеній готовності до виконання бойових завдань.