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В украинской делегации в ПАСЕ сменилось руководство

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы избрала нового руководителя. Елизавету Ясько сменила другая народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

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Об этом на странице в Facebook написала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Как пояснила Кравчук, поскольку перед Европой стоят новые вызовы, то украинской делегации нужно тоже изменить подходы и стратегию.

"Поэтому мы коллективно решили, что реализовать эту новую стратегию мы делегацией поручим Марии Мезенцевой, как человеку, которого уже хорошо знают и в ПАСЕ, и в других делегациях и дипломатических кругах, с которыми она активно взаимодействовала еще до парламента, занимаясь международной деятельностью", - пояснила нардеп.

Кроме того, украинская делегация выбрала кандидата на пост вице-президента ПАСЕ. Им, как и в прошлом году, выбрали Александра Мережко.

Напомним, до этого украинская делегация решила поехать в Страсбург, чтобы принять участие в январской сессии ПАСЕ. Нардепы решили участвовать в оффлайн режиме.

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